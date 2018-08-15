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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:27 ص
خالد صلاح
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البيت الأبيض: بولتون يلتقى نظيره الروسى فى جنيف الأسبوع المقبل

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:02 ص
البيت الأبيض: بولتون يلتقى نظيره الروسى فى جنيف الأسبوع المقبل جون بولتون
أ ش أ
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن أن مستشار الأمن القومى جون بولتون سيغادر إلى جنيف، الأسبوع المقبل للقاء نظيره الروسى نيكولاى باتروشيف.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابى ساندرز، إن اللقاء يأتى فى إطار متابعة القمة التى انعقدت الشهر الماضى بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

ونوهت ساندرز عن أن بولتون وباتروشيف سيناقشان "عددا من قضايا الأمن القومى الهامة".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بولتون سيلتقى الأسبوع المقبل مسؤولين فى إسرائيل وأوكرانيا، فضلا عن رحلته إلى جنيف.

وفرضت واشنطن مؤخرا عقوبات على موسكو بدعوى استخدام الأخيرة غاز الأعصاب ضد العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى بريطانيا فى وقت سابق من العام الجارى.

وتتضمن هذه العقوبات، التى سيسرى تفعيلها ابتداء من 22 أغسطس الجارى،  فرض قيود على الرُخص الممنوحة لصادرات تتعلق بالأمن القومى والتقنية إلى روسيا.


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