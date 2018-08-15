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خالد صلاح
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البحرية الإسرائيلية تطلق النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غرب غزة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:16 ص
البحرية الإسرائيلية تطلق النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غرب غزة البحريةالإسرائيلية ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاربعاء، النار صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على عدة مراكب خلال عملها فى منطقة الصيد المسوح بها دون الاعلان عن وقوع اصابات.

يأتى ذلك بالرغم من أن الاحتلال كان قد قرر أمس توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال بحرية فى غزة.. وقالت نقابة الصيادين فى غزة أمس انه قد تم اعلامنا من قبل وزاره الزراعة بأن الاحتلال الاسرائيلى سيوسع مساحة الصيد من ثلاثة أميال بحرية الى تسعة أميال بحريه ابتداء من صباح غد الاربعاء الموافق 15/8/2018، وتكون هذه المساحه محصورة من وادى غزة (وسط القطاع) الى حدود رفح الجنوبية (جنوبا)..وفى هذه الحاله تستثنى كل المناطق شمال وادى غزة.

وأعربت النقابة عن أسفها الشديد انه ورغم أن كل توسيع فى مساحة الصيد من المفترض أن يصب فى مصلحة الصياد الا ان هذا التوسيع غير كاف لاربعة الاف صياد وأكثر من ألف مركب متنوعة الاحجام لتعمل فى هذه المنطقة.. والاجدر بالاحتلال ان يرفع بطشه وغطرسته من على الصيادين ويترك الصياد بالعمل بحرية فى العشرين ميلا بحريا المتفق عليها من قبل.

 


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