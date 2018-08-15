video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 16 أغسطس 2018 02:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس: الكنيسة فقدت الأنبا ارسانيوس شيخ فاضل محبا للصلاة والتسبيح

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:25 م
البابا تواضروس: الكنيسة فقدت الأنبا ارسانيوس شيخ فاضل محبا للصلاة والتسبيح البابا تواضروس الثاني
سارة علام
إضافة تعليق

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية التعازى للكنيسة فى رحيل الانبا ارسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاص وهو شيخ فاضل فى تاريخ الكنيسة رحل عن عمر ناهز 90 عاما، وخدم فى المنيا بكل محبة أكثر من 40 سنة وكان محبا للصلاة وللتسبيح.

وأضاف فى عظته التى يلقيها من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون: قانون الإيمان الذى يحكم الإيمان قد وضع فى المجامع المسكونية وجزء منه وضع فى عصر القديس كيرلس عمود الدين.

وقال البابا تواضروس: هناك خمس صفات رئيسية لنتعلم كيف يعمل المسيح وهو مركز حياة كل إنسان مسيحى، كل من يجاهد يضبط نفسه فى كل شئ، أما أولئك فلكى يأخذوا أكليلا يفنى".

وروى البابا قصة استشهاد الـ49 شهيدا بموقع دير القديس أبو مقار، مندوب الملك رأى كل شهيد من الـ49 توضع على رأسه أكليل مضىء وقد كان منظرا بهيا، وكثيرا فى قصص الشهداء يحكون لنا عن أكاليل الشهداء، ومرتبة الشهداء فى الكنيسة تأتى بعد العذراء والرسل

وأشار البابا تواضروس: إذا قررنا أن نضع اسم على كنيسة، نضع الشهداء قبل البطاركة، فنسمى كنيسة القديسة دميانة والبابا اثناسيوس، الشهيد يسبق الناسك

بولس الرسول يقول"جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعى، حفظ الإيمان، أخيرا وضع لى أكليل البر"، وأحب إن أقول إن الشهيد كان شاهدا فى حياته للمسيح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يطمئن هاتفيا على والدة الراهب المشلوح ويلتقى شقيقه

دروس البابا تواضروس فى إدارة أزمة "أبو مقار".. ظهر قويا فى عظته مكررا عبارة "لا تهتز"..اتخذ من الرهبنة دافعا لتخطى تبعات قتل "أبيفانيوس".. انتصر للقانون ضد أية مخاوف.. وأثبت أن الكنيسة لا يكسرها حادث أو خيانة

البابا تواضروس الثانى

الانبا ارسانيوس

عظة البابا الاسبوعية




لا تفوتك
وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

وزير المالية يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق دفع الضريبة العقارية على أقساط

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

مختار نوح يؤكد طرد تركيا قيادات الإخوان لوقف تصاعد أزمتها الاقتصادية

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

سيميونى يحقق إنجازا تاريخيا مع أتلتيكو مدريد بعد تتويجه بالسوبر الأوروبى

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

"ملحمة وطنية بسواعد مصرية"..فيلم يعرض إنشاء أكبر مجمع أسمنت ببنى سويف

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

فيديو وصور.. خطوبة أحمد فهمى وهنا الزاهد وسط حضور عائلى

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

"الصناعات الغذائية" تؤكد جاهزيتها لذبح 230 ألف رأس ماشية خلال العيد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة