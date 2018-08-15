الأوقاف الأردنية: إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء المملكة الجمعة المقبلة

عمان (أ ش أ)

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، اليوم الأربعاء، إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء الأردن الأبرار الذين قضوا نحبهم فى العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما مدينتا الفحيص والسلط مؤخرا، بعد صلاة يوم الجمعة المقبلة.

وشهدت مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء (20 كم شمال غرب عمّان) يوم الجمعة الماضية، تفجيرا استهدف إحدى مركبات الدورية الأمنية المشتركة لقوات الدرك والأمن العام الأردنى فى محيط مهرجان الفحيص، أسفر عن استشهاد شرطى أردنى وإصابة 6 آخرين، تبعه قيام قوات الأمن الأردنية بعملية مداهمة لخلية إرهابية يشتبه تورطها فى التفجير بمدينة السلط فى محافظة البلقاء (10 كيلومترات غرب عمّان)، أسفرت عن استشهاد 4 من رجال الأمن ومقتل ثلاثة إرهابيين وضبط 5 آخرين وبحوزتهم كمية من المتفجرات.