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خالد صلاح
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الأرصاد اليابانية تدعو سكان جزيرة كوشينويابو للاستعداد لإخلائها بسبب بركان

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:04 ص
الأرصاد اليابانية تدعو سكان جزيرة كوشينويابو للاستعداد لإخلائها بسبب بركان بركان ـ صورة أرشيفية
طوكيو(أ ش أ)
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رفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الأربعاء، مستوى التأهب لبركان فى جزيرة كوشينويابو بجنوب غرب البلاد ، وحثت السكان على الاستعداد لإخلاء محتمل للجزيرة.

وذكرت الأرصاد الجوية اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن مستوى التأهب يقف الآن عند ثاني أعلى مستوى له.

ويأتي قرار رفع مستوى التأهب بعد أن لاحظت الوكالة زيادة في النشاط الزلزالي في هذه الجزيرة الكائنة بمحافظة كاجوشيما، وحذرت الناس بالبقاء في حالة تأهب ضد السقوط المحتمل للصخور البركانية وتدفق الحمم.

وشهدت الجزيرة ثورات بركانية عنيفة في عام 2015 ، مما اضطر جميع سكانها البالغ عددهم 137 إلى إخلائها في ذلك الوقت.

 


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