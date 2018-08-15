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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:57 م
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اتفاق بين الخطوط المغربية والطيارين بعد أسابيع من الاضطرابات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:35 م
اتفاق بين الخطوط المغربية والطيارين بعد أسابيع من الاضطرابات الخطوط الملكية المغربية
أ ف ب
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توصلت شركة الخطوط الملكية المغربية إلى اتفاق مع طياريها بعد الاضطرابات التى شهدتها رحلاتها منذ ثلاثة أسابيع، بحسب بيان مشترك الأربعاء.

ولم يكشف البيان مضمون الاتفاق بينما أعلن الموقع الإلكترونى للشركة حذف ست رحلات كان من المفترض أن تنطلق الأربعاء من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء الى مدن أوروبية، فضلا عن "اضطرابات" تهدد سبع رحلات أخرى.

وتنشر الخطوط المغربية، المملوكة للدولة، على موقعها الالكتروني بشكل يومي بيانات الرحلات الملغاة منذ 20 تموز/يوليو، لكنها لم تكشف عن حجم الخسائر التي تكبدتها بفعل هذه الاضطرابات.

وعبر الطرفان عن "ارتياحهما لإبرام هذا الاتفاق النابع من وعيهما بالرهانات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد" و"الدور الأساسي لقطاع السياحة".

واكد البيان "أهمية" الطيارين و"الحاجة الملحة إلى تمكينهم من ظروف عمل مثالية".

واشارت الشركة إلى "إضراب" للطيارين، وحملهم مديرها عبد الحميد عدو مسؤولية فشل المفاوضات، لكن جمعية الطيارين نفت أي إضراب محملة الشركة مسؤولية الاضطرابات.

وأعلن متحدث باسمها لوكالة فرانس برس "التوقف عن العمل فقط اثناء ساعات الراحة المحددة أسبوعيا بعد فشل المفاوضات بين الطرفين".

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأيام الأخيرة أنباء عن احتجاجات لمسافرين وجدوا أنفسهم عالقين في مطاري بروكسل وأمستردام، بسبب اضطراب رحلات الشركة.

وكانت نقابة الفدرالية الوطنية للنقل الجوي دعت طرفي النزاع إلى "حوار بناء" تفاديا لتكرار الأزمة التي شهدتها الشركة عام 2009 وأدت إلى خسائر وتسريح مستخدمين، قبل أن تستعيد توازنها اعتبارا من العام 2012.

وأطلقت الخطوط المغربية خطة تطمح إلى تعزيز أنشطتها في القارة الإفريقية.

يشار إلى أن اسطولها مكون من 58 طائرة تسير رحلات إلى 90 وجهة عبر العالم.

 

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