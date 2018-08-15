إيطاليا تعلن الطوارئ فى جنوة 12 شهرا بعد انهيار جسر ومصرع 39 شخصا

أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى الأربعاء أمام الصحفيين "حالة الطوارئ لإثنى عشر شهرا" فى مدينة جنوة بعدما انهار جسر فيها الثلاثاء متسببا بمقتل ما لا يقل عن 39 شخصا.

واتخذ هذا الإجراء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء فى جنوة تقرر خلاله ايضا رصد خمسة ملايين يورو من المساعدة الطارئة وإعلان يوم حداد وطنى فى تاريخ لم يحدد بعد.

وتستمر عملية البحث والإنقاذ فى مدينة جنوة الإيطالية بعد انهيار جسر "موراندى" الذى ترك 39 قتيلا بينهم 3 أطفال و3 فى عداد المفقودين و12 مصابا، ومازال عمال الإنقاذ يبحثون طوال الليل بين أطنان من الألواح الخرسانية والصلب بحثا عن ناجين أو ضحايا الانهيار.