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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:28 م
خالد صلاح
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إلغاء الرحلات الجوية من وإلى ولاية "كيرلا" الهندية بسبب الفيضانات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:56 م
إلغاء الرحلات الجوية من وإلى ولاية "كيرلا" الهندية بسبب الفيضانات فيضانات الهند
نيودلهى(أ ش أ)
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ألغت السلطات الهندية الرحلات الجوية من وإلى ولاية "كيرلا" بدءا من اليوم الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، وذلك بسبب الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية التى تشهدها المنطقة حاليا.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الأمطار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فى حين تشرد أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم، مشيرة إلى أن السلطات الهندية فتحت بوابات 34 خزانا عقب وصول منسوب المياه إلى مستويات خطيرة.

وأضافت القناة أن المئات من القرى غمرتها مياه الأمطار كما تدمرت مئات المنازل، بالإضافة إلى أنه تم استدعاء قوات الجيش من أجل المساعدة فى جهود الإنقاذ.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية تستمر من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر فى الهند، ويتسبب ذلك فى مقتل المئات كل عام.

 


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