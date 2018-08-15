"إسعاف المنوفية" تنقل الطفل المصاب بغرغرينة إلى مستشفى معهد ناصر

المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، إنه جار نقل الطفل عبده هشام سليم، المقيم بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والمصاب بغرغرينة فى العضو الذكرى، من مستشفى الجامعة بشبين الكوم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

وأكد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه جار نقل المصاب إلى المستشفى، مشيرا إلى تقديم الرعاية الطبية الكاملة حتى الوصول، وان يكون النقل بالمجان لمساعدة الأسرة.

من جانبه ناشد والد الطفل بأن يتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لنجله حتى يتمكن من إنقاذ حياته من الموت، وأن يتم إنقاذ الحالة قبل فوات الأوان.

يذكر أن الطفل عبده هشام سليم المقيم بقرية سبك الأحد التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، كان قد أجرى عملية طهارة بمستشفى أشمون العام وتعرض لإصابته بغرغرينة بالعضو الذكرى، وتم تحويله إلى المستشفى الجامعى بشبين الكوم.