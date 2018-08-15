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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:34 ص
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إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بسوهاج

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:04 ص
إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بسوهاج جانب من حملة الإزالة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بناحية مركز سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
 
وأوضح محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، بأن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة للتعديات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة سوهاج، وأسفرت الحملة عن إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية بناحية قرية بندار الكرمانية وبمشاركة معدات ولودرات الوحدة، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات.

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