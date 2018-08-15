إحالة وكيل مكتب بريد بالمنصورة ومعاونه للمحاكمة لاتهامهما باختلاس 188 ألف جنيه

كتب: عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية بإحالة وكيل مكتب بريد كوم الدربي بمدينة المنصورة سابقاً ومعاونه، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهما باختلاس 188 ألف جنيه من حسابات العملاء، وذلك لما نسب إليهما من التلاعب في حسابات عملاء مكتب البريد بمركز كوم الدربي، واختلاسهما مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو (مائة وثمانية وثمانون ألف جنيهاً ) وذلك عن طريق تزوير بيانات العملاء على الحاسب الآلي.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرتها آية عبد الشهيد - وكيل النيابة، بإشراف المستشار حامد فرحات - مدير نيابة المنصورة – القسم الخامس - ، في القضية رقم 1/2018 ، عن قيام المتهمين باختلاس المبلغ السالف الإشارة إليه وذلك عن طريق التلاعب في حسابات دفاتر التوفير الخاصة ببعض العملاء، كما قام المتهمان بتزوير بيانات هؤلاء العملاء وذلك بالتلاعب في حركة الحسابات الخاصة بهم عن طريق الحاسب الآلي وذلك ستراً لواقعة اختلاس كل تلك المبالغ، وقيام المتهم الثاني منفرداً باختلاس مبلغ قدرت قيمته ( ثمانية عشر ألف جنيهاً ) من دفتر الحساب الخاص بإحدى العميلات، والتي كانت تقوم بسحب مبلغ ألفي جنيه من رصيد حسابها وقام المتهم المذكور بتحرير إيصال بمبلغ عشرين ألف جنيه واختلاس باقي المبلغ.

وخلال التحقيقات قام المتهمان بسداد كافة المبالغ المختلسة مضافاً إليها الأرباح وفوائد التأخير، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة كلا المتهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهما في هذا الشأن من التلاعب في حسابات دفاتر التوفير الخاصة بالعملاء واختلاس المبالغ المالية المشار إليها.