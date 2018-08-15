أول صور لتفقد الرئيس السيسى مصنع "حديد المصريين" فى بنى سويف

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مصنع بنى سويف للحديد والصلب التابع لشركة حديد المصريين.

وخلال الزيارة، رافق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، الرئيس السيسى، وشرح له آليات العمل بالمصنع.

الرئيس السيسي يستمع لشرح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حول مصنع بنى سويف للحديد والصلب

الرئيس السيسي يتفقد مصنع بنى سويف للحديد والصلب التابع لشركة حديد المصريين

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح مشروع مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببنى سويف، كذلك خطى إنتاج الأسمنت رقم 3 - 4 بمجمع العريش للأسمنت بشمال سيناء.

الرئيس السيسي يستمع لشرح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حول مصنع بنى سويف للحديد والصلب