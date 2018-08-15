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أمريكا تنفى حدوث تغيير فى سياستها تجاه الصين بعد خطاب لرئيسة تايوان

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:00 ص
أمريكا تنفى حدوث تغيير فى سياستها تجاه الصين بعد خطاب لرئيسة تايوان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ف ب)
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نفت إدارة الرئيس الأمريكى الثلاثاء، أى تغيير فى سياسة "صين واحدة" التى تتبعها بعد إلقاء رئيسة تايوان تساى إنج - وين لخطاب سياسى فى الولايات المتحدة، وهى المرة الأولى منذ 15 عاما يقوم فيها زعيم تايوانى بخطوة كهذه.

وقالت بكين إنها احتجت رسميا لدى الولايات المتحدة حول خطاب تساى الإثنين، فى ولاية كاليفورنيا، والذى أعلنت فيه أن حرية تايوان ومستقبلها غير قابلين للتفاوض.

واستغلت تساى رحلة مقررة لها إلى الباراجواى وبيليز عبر الولايات المتحدة لتلقى خطابا فى مكتبة رونالد ريجان الرئاسية فى لوس أنجلس.

والباراجواى وبيليز من بين عدد قليل من الدول التى تعترف بكومة تايبيه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن الخطاب لا يمثل أى تحرك من قبل إدارة ترامب لتغيير موقف الولايات المتحدة الرسمى الذى يقبل بحكومة بكين باعتبارها الحكومة الوحيدة للصين، ولا يعترف رسميا بحكومة تايوان.

وقالت ناورت للصحفيين "سياستنا تجاه تايوان لم تتغير".

 


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