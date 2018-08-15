أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 594 جنيهًا

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واصلت أسعار الذهب تراجعها فى السوق المحلية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاضه فى الأسواق العالمية بعد ارتفاع الدولار الأمريكى لأعلى مستوياته وزيادة الطلب على العملة الخضراء.

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف -فى تصريحات اليوم- إلى أن أسعار الذهب انخفضت بنحو 6 جنيهات ليسجل عيار (21) 594 جنيهًا للجرام، وعيار (18) 15ر509 جنيه للجرام، وعيار (24) 85ر678 جنيه، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 4752 جنيهًا.

وأضاف واصف أن الأسعار الحالية تعد مناسبة جدًا للشراء لتنشيط حركة البيع والشراء فى السوق متوقعًا معاودة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وعالميًا، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.77% عند 1191.50 دولار للأوقية، كما هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.78% إلى دولار 14.785 للأوقية.