300 سوهاجى يشاركون فى مسيرة للاحتفال باليوم العالمى للشباب

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم الثلاثاء، انطلاق مسيرة شبابية تنظمها مديرية الشباب والرياضة، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة باليوم العالمى للشباب والذى تم اختياره من قبل الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة عام 1999.

من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج إن المسيرة التى سوف تنطلق، اليوم الثلاثاء، يشارك فيها 300 شاب وفتاة وتحمل المسيرة رسائل للعالم بأن الشباب يحمى ويبنى بلده، مشيراً إلى أن الاحتفالية تشمل مشروع خدمة عامة ولقاء حوارى مع الشباب وعروض فنية وترفيهية متنوعة، بمشاركة فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشبابية بالمحافظة.

فيما قال كمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إن المسيرة ستبدأ فى الساعة 9 صباحاً، وتنطلق من أمام ستاد سوهاج الرياضى بمدينة ناصر إلى مركز شباب الزهور، وسيتم تنفيذ مشروع الخدمة العامة لنظافة طريق الجامعة من امام نقابة المهندسين إلى مستشفى الجامعة، يعقبه لقاء حوارى بمركز شباب الزهور وتكريم الشباب ثم عرض لفرقة الفنون الشعبية وعروض ترفيهية من المسطحات المائية.