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1100 طالب وطالبة فى اليوم الأول لتنسيق الدبلومات الفنية بجامعة قناة السويس

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:46 ص
1100 طالب وطالبة فى اليوم الأول لتنسيق الدبلومات الفنية بجامعة قناة السويس تجمع الطلاب امام مكتب تنسيق الجامعه
الإسماعيلية - السيد فلاح
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استقبل مكتب تنسيق جامعة قناة السويس، خلال اليوم الأول لتنسيق الدبلومات الفنية، نحو 1100 طالب وطالبة من الحاصلين على الدبلومات الفنية لهذا العام، ويأتى أعمال المكتب بدعم ورعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأشراف الدكتور محمد شقيدف مدير عام التنسيق.

 وأكد مدير عام التنسيق، أن المكتب يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصرًا طوال ايام المرحلة والتى تنتهى الأحد المقبل وأن هناك فرصة كبيرة أمام الطلاب للالتحاق بكليات الهندسة والتجارة والتربية والسياحة

هذا وقد شهد اليوم الأول زحاماً واقبالاً شديد من الطلاب وأولياء أمورهم إلا أن الخدمات التى تقدمها الجامعة وجهاز الأمن الإدارى بقيادة العميد يوسف الحداد مدير عام الأمن الجامعى ومعاونيه العميد فؤاد والنقيب عطية محمود ساهمت فى فرض الهدوء والالتزام وتسهيل الإجراءات.


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