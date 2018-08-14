10 شركات مصرية بمعرض نيويورك للصناعات الحرفية

كتب إسلام السعيد

تشارك 10 شركات مصرية متخصصة فى الصناعات اليدوية بجناح مصر بمعرض New York Now والمقام فى الفترة من 12 إلى 15 أغسطس بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت هيئة تنمية الصادرات التى تقوم بتنظيم الجناح المصرى بالتنسيق المجلس التصديرى للحرف اليدوية، إن المشاركة بالمعرض تأتى تنفيذا لخطة الهيئة بالمشاركة المعارض الدولية، وتماشيا مع خطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات والنفاذ الى الأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن المنتجات المشاركة فى معرض نيويورك تشمل الكليم والفخار والزجاج والألاباستر ومنتجات الفضة والنحاس والنسيج اليدوى، ويعد واحدا من أهم المعارض الدولية المتخصصة وأهم معرض فى أمريكا الشمالية فى قطاع الحرف اليدوية

وأضافت أنها المرة الأولى فى تاريخ المعرض التى يتواجد بها هذا العدد من الشركات المصرية تحت جناح واحد لمصر، منوها إلى أن المعرض يعد فرصة واعدة لدخول تلك الحرف التراثية للسوق الأمريكى وفتح أبواب جديدة للتصدير.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الحرفية ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 18% لتبلغ 110 ملايين دولار مقابل 94 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.