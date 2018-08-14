10 سلع استهدفت الدولة تخفيض حجم استيرادها فى 2018.. أبرزها منتجات البترول

كتبت- هبة حسام

منذ بداية عام 2018، واستهدفت الدولة تخفيض حجم استيرادها من عدد من السلع والمنتجات، عن عام 2017، جاء أبرزها منتجات البترول والنحاس والقمح والذرة.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية لمصر، على مدار الفترة الماضية منذ بداية العام الجارى وحتى شهر مايو منه، الصادرة عن جهاز الإحصاء، تراجع استيراد مصر لمنتجات البترول سواء مقارنة بالعام الماضى أو على مدار أشهر متتالية من العام الجارى، ذلك بالإضافة لعدد آخر من السلع تراجعت الواردات منها.

وطبقا للبيانات الرسمية عن حجم واردات مصر شهرياً خلال الفترة من يناير – مايو 2018، ومقارنتها بالفترة المماثلة من 2017 "شهر بشهر"، تمثلت أهم السلع المتراجع حجم استيرادها فى 10 سلع،،،

جاءت كالتالى:



1- منتجات البترول



تراجعت قيمة واردات مصر من منتجات البترول خلال شهر يناير 2018 إلى 299.2 مليون دولار، مقابل 333.2 مليون دولار خلال يناير 2017 بنسبة انخفاض بلغت 10.2%.

وفى فبراير 2018، واصلت الدولة خفض واردات منتجات البترول والتى سجلت قيمة استيرادها فى هذا الشهر 234.1 مليون دولار، كما تراجع حجم الاستيراد فى شهر مارس التالى أيضاً.

وخلال شهر إبريل 2018، سجلت قيمة استيراد منتجات البترول تراجعاً كبيراً مقارنة بالشهر السابقة له من ذات العام، حيث بلغت قيمة الاستيراد خلال هذا الشهر 130.5 مليون دولار.

2- الذرة



بدأ تراجع استيراد مصر للذرة خلال العام الجارى منذ بدايته، حيث انخفض حجم واردات الذرة خلال يناير 2018 إلى 131.8 مليون دولار، مقابل 136.1 مليون دولار فى يناير 2017، بتراجع بلغت نسبته 3.2%، مواصلة التراجع خلال الأشهر التالية للفترة المذكورة من يناير – مايو 2018.

3- المواد الكيماوية



تراجع استيراد مصر للمواد الكيماوية "عضوية وغير عضوية" خلال يناير 2018 إلى 146 مليون دولار، مقابل 150.1 مليون دولار فى يناير 2017، بانخفاض 2.7%، وخلال فبراير 2018، تراجع حجم استيراد المواد الكيماوية أيضاً مقارنة بالشهر المماثل من 2017، مستمرة فى التراجع حتى مايو 2018.

4- الزيوت المكررة



تراجع استيراد مصر للزيوت المكررة خلال شهر يناير 2018 إلى 76.1 مليون دولار، مقابل 83.5 مليون دولار فى يناير 2017، بانخفاض بلغت نسبته 8.8%.

وخلال شهر فبراير من العام الجارى، تراجع حجم استيراد الزيوت المكررة أيضاً، سواء على المستوى السنوى بمقارنته بالشهر المماثل من عام 2017، أو على المستوى الشهرى بمقارنته مع شهر يناير 2018.

بلغ حجم استيراد الزيوت المكررة فى فبراير الماضى 54.4 مليون دولار، مقابل 57.2 مليون دولار فى فبراير 2017، و 76.1 مليون دولار خلال يناير 2018.

تراجع استيراد الزيوت المكررة أيضاً خلال شهرى مارس وإبريل 2018، حتى وصل حجم استيرادها إلى 54 مليون دولار تقريباً فى إبريل من العام الجارى.

5- خامات الحديد



تراجع حجم استيراد خامات الحديد خلال شهرى يناير وفبراير 2018، مقارنة بالأشهر المماثلة من عام 2017، حيث بلغ حجم واردات مصر من خامات الحديد فى يناير الماضى 45.3 مليون دولار، مقابل 75.1 مليون دولار فى يناير 2017، وفى فبراير 2018 بلغ حجم الاستيراد 54 مليون دولار، مقابل 54.8 مليون دولار خلال الشهر المماثل من 2017.

6- النحاس



تراجع استيراد مصر للنحاس على مدار 4 أشهر من العام الجارى "يناير وفبراير ومارس ومايو"، مقارنة بالأشهر المماثلة من العام الماضى، حيث بلغ حجم واردات النحاس فى يناير 2018 نحو 28.5 مليون دولار، مقابل 50.5 مليون دولار فى يناير 2017، أما فى فبراير 2017 بلغ حجم الاستيراد 60.4 مليون دولار، مقابل 65.8 مليون دولار خلال فبراير 2017.

وفى مارس 2018 سجلت قيمة واردات النحاس 63.4 مليون دولار، مقابل 93 مليون دولار فى مارس 2017، وخلال مايو 2018 تراجع استيراد النحاس إلى 46.7 مليون دولار.

7- الأدوية



سجل استيراد الأدوية تراجعاً بدءاً من شهر فبراير 2018، والذى بلغ حجم واردات مصر خلاله من تلك السلعة 170 مليون دولار، مقابل 197.2 مليون دولار فى فبراير 2017، كما تراجع حجم الاستيراد خلال شهر مارس من العام الجارى وفى شهر مايو أيضاً.

8- المولدات والمحركات الكهربائية



تراجعت واردات مصر من المولدات والمحركات الكهربائية خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، حيث سجلت فى يناير 2018 نحو 32.6 مليون دولار، مقابل 96.2 مليون دولار فى يناير 2017، وخلال فبراير 2018 بلغ حجم الاستيراد 35.4 مليون دولار، مقابل 64.5 مليون دولار فى فبراير 2017.

9- أجزاء وقطع غيار السيارات



انخفضت واردات مصر من قطع غيار السيارات خلال 2018 بدءاً من شهر يناير، حيث سجلت قيمة استيرادها فى هذا الشهر 64.4 مليون دولار، مقابل 87.3 مليون دولار فى يناير 2017، كما تراجع حجم الاستيراد خلال شهر فبراير 2018 إلى 65.2 مليون دولار، بعد أن بلغ 68.7 مليون دولار لذات الشهر من عام 2017.

10- القمح

شهدت واردات مصر من القمح تراجعاً خلال أشهر فبراير وإبريل ومايو من العام الجارى مقارنة بالأشهر المماثلة من العام الماضى، وجاءت قيمة استيراده خلال كل شهر من الأشهر المذكورة...

كالتالى:

- 156.6 مليون دولار فى فبراير 2018 مقابل 189.4 مليون دولار فى فبراير 2017.

- 186.5 مليون دولار فى إبريل 2018 مقابل 336.2 مليون دولار فى إبريل 2017.

- 217.1 مليون دولار فى مايو 2018 مقابل 297.2 مليون دولار فى مايو 2017.