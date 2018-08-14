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وزير الداخلية البلجيكى يطالب البلديات بردع المهاجرين

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:42 ص
وزير الداخلية البلجيكى يطالب البلديات بردع المهاجرين وزير الداخلية البلجيكى جون جامبون
كتب: أحمد علوى
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قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكية، إن وزير الداخلية البلجيكى جون جامبون طالب جميع السلطات بالتعاون لردع المهاجرين.

ووجه وزير الداخلية جون جامبون، نداء من خلال الصحف الفلامنكية للرؤساء البلديات لمكافحة ظاهرة المهاجرين العابرين بلجيكا تحت شعار البحث عن عمل وهدفهم ليس الإقامة أو اللجوء وإنما هو العبور إلى بريطانيا.

ومن جانبه فضل رئيس بلدية بروكسل فلييب كلوز، عدم التعليق فى الوقت الراهن على هذا الاقتراح، فى حين هاجم رئيس بلدية سكاربيك بيرنارد كليرفايت، هذا الطلب متهما وزير الداخلية إنه يصطنع الحزم من أجل كسب التعاطف استعدادا للانتخابات التشريعية، فشرطة بروكسل قامت بحملة تفتيشية لـ 75 شخصا قرب محطة بروكسل نورد، وبالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين فالشرطة تقوم بإبلاغ مكتب الأجانب وفى 89% من هذه الحالات يتم الإفراج عنهم وإعطائهم أمر بمغادرة بلجيكا.

 


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