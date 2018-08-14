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وزيرة البيئة: نحتاج 150 مصنعا و50 مدفنا للقضاء على أزمة القمامة فى مصر

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:20 م
وزيرة البيئة: نحتاج 150 مصنعا و50 مدفنا للقضاء على أزمة القمامة فى مصر وزيرة البيئة
كتب محسن البديوى
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كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن خطة الوزارة لمواجهة مشكلة القمامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن القضاء على مشكلات القمامة يتطلب 300 منطقة خدمة و150 مصنعًا و50 مدفنًا صحيًا.

 

وشددت وزيرة البيئة، خلال حوارها ببرنامج "الحياة أحلى" الذى تقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية "الحياة"، على ضرورة التنوع من إعادة استخدام المخلفات حسب الموقع الجغرافى، بالإضافة لإحداث توازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ على المواد البيئية.

 

أكدت فؤاد، على أهمية دور المجتمع المدنى فى النهوض بمنظومة البيئة فى مصر، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بدراسة متكاملة لحل المشكلات البيئية فى جميع المحافظات.


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