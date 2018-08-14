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ننشر خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لخدمة الركاب خلال عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:00 ص
ننشر خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لخدمة الركاب خلال عيد الأضحى المبارك اتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه سيتم تركيز أوتوبيسات هيئة النقل العام فى المناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، لخدمة حدائق ابن سندر و6 أكتوبر وبدر وملاهى جيرولاند وخدمات ملاهى السندباد بالنزهة الجديدة وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، بالإضافة إلى حدائق المحمدى ودار العلوم وخدمات حديقة الفسطاط بمصر القديمة. 
 
وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الحدائق والمتنزهات بالأحياء والمناطق الشعبية ستقوم على خدمتها غالبية وسائل هيئة النقل العام من أتوبيسات ومينى باص وأتوبيسات مكيفة، كما توجد خدمات مكثفة لخدمة كافة المناطق السياحية التى يقبل عليها المواطنين فى العيد كالأهرامات وحديقتى الحيوان والأورمان، ومدينة الإنتاج الإعلامى، والقناطر الخيرية .
 
 
وأوضح أن هذه الخدمات تقدم من خلال تشغيل عدد من خطوط الأوتوبيسات الجديدة التى تعمل كخدمة خاصة يتم تشغيلها خلال إجازة العيد فقط، وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها بين السيارات الجديدة التى وردت حديثا لتقديم خدمة مميزة  خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى عدد من الوحدات النهرية السياحية والعادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أن هناك غرفة عمليات بالهيئة تعمل طوال العيد علي مدار 24 ساعة لمواجهة أية حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، كما أن كافة أعداد الوحدات العاملة قابلة للزيادة الفورية وفقاً لتدفقات المواطنين علي المناطق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل منظومة التتبع الإلكترونى للسيارات ( GPS ) لإحكام السيطرة ومراقبة الأوتوبيسات .
 

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