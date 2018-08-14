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نقيب الصحفيين: مشروع تعديل قانون النقابة الحالى يسمح بانضمام محررى المواقع

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:30 ص
نقيب الصحفيين: مشروع تعديل قانون النقابة الحالى يسمح بانضمام محررى المواقع عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أنه أعد مشروع لتعديل قانون النقابة، مضيفا أن جزء أساسى فى التعديل هو الاعتراف بالمواقع الإلكترونية كمواقع صحفية والسماح لمحررى تلك المواقع بالحصول على عضوية النقابة.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بمشروع القانون إلى مجلس النقابة عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن المشروع لم يبدأ من الصفر ولكنه استفاد من جهود السابقين ومن القانون القديم.

وتابع نقيب الصحفيين قائلا: "مشروع القانون الجديد ليس نسفا مطلقا للقانون القديم ولكن تم الحذف منه والإضافة له، ووعدت قبل انتخابى نقيبا للصحفيين و نفذت الآن بإعداد مشروع لتعديل قانون النقابة والكرة الآن فى ملعب مجلس النقابة وستكون فى ملعب البرلمان عندما يتم الدفع به".

وذكر الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن مشروع القانون الجديد سيسمح بانضمام الصحفيين الإلكترونين وحصولهم على عضوية نقابة الصحفيين .

 


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