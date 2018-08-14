نتائج مالية قوية لشركات البورصة خلال النصف الأول من العام الجارى

كتب هانى الحوتى

أعلن عدد كبير من الشركات المدرجة بالبورصة، عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، اليوم الثلاثاء، وحقق أغلبها زيادة فى صافى الأرباح.

وحققت شركة المصرية للاتصالات، خلال الربع الثانى من العام الجارى، أرباحا بلغت 1.37 مليار جنيه مقابل 1.22 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة نمو 12.3%، فيما تراجع صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18.2%، على أساس سنوى، وبلغ صافي الربح 2.06 مليار جنيه، مقابل 2.52 مليار جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت مجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب، تراجعا فى صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 70.1%، على أساس سنوى، وسجلت صافي ربح 53.06 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 177.91 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت الإيرادات المجمعة للشركة خلال النصف الأول، حيث سجلت 876.4 مليون جنيه خلال (يناير - يونيو)، مقابل 1.23 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت شركة العربية لمنتجات الألبان " آراب ديرى " – باندا، تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوى، وسجلت صافي ربح 8.84 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 8.1 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة ليسيكو مصر، تراجع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14.4%، على أساس سنوي؛ متأثرة بتراجع المبيعات، وحققت صافي الربح 28.88 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 33.75 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع صافي مبيعات الشركة في النصف الأول، حيث سجلت 705 ملايين جنيه خلال (يناير - يونيو)، مقابل 1.35 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.7%، على أساس سنوى، وبلغ صافي ربح بلغ 184.61 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 176.29 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في النصف الأول، حيث سجلت 873.8 مليون جنيه خلال (يناير - يونيو)، مقابل 599.87 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وحققت شركة السويدي إليكتريك، تراجع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 20.9%، على أساس سنوي؛ متأثرة بتراجع الإيرادات، وبلغ صافي الربح 2.41 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 3.05 مليار جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وهبطت إيرادات الشركة في النصف الأول، حيث سجلت 20.1 مليار جنيه خلال (يناير - يونيو)، مقابل 20.65 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 124.8%، على أساس سنوى، وبلغ صافي الربح 153.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 68.08 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة في النصف الأول بنسبة 24.90%، حيث سجلت 2.17 مليار جنيه خلال (يناير - يونيو)، مقابل 1.73 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وحققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، ارتفاع صافي ربح الشركة هامشياً خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 0.04%، على أساس سنوى، وبلغ صافى الربح 388.37 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 388.2 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت شركة إعمار مصر للتنمية، ارتفاع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12.6%، على أساس سنوى، صافي ربح بلغ 1.1 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 976.9 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما حققت شركة المصرية للدواجن، صافي خسارة بلغ 493.05 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.65 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولم تسجل الشركة صافي إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 691.3 ألف جنيه إيرادات خلال الفترة نفسها من العام الماضى.