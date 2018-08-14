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"موانئ البحر الأحمر" تعلن انتهاء سفر الحج البرى بمغادرة 12.5 ألف حاج

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:19 م
"موانئ البحر الأحمر" تعلن انتهاء سفر الحج البرى بمغادرة 12.5 ألف حاج حجاج بيت الله الحرام
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انتهاء موسم الحج البرى بميناء نويبع، حيث شهد الميناء سفر 12 ألفًا و500 حاج و288 باصا من حجاج البر على متن ثلاث عبارات وهى أيلة وسينا وبرنسيسة وتم إنهاء كافة الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع أعضاء المجتمع الميناء دون حدوث أى مشاكل.

 

وقام اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة بفتح غرفة عمليات للوقوف على الإجراءات العملية والتشغيل وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وشركة الجسر العربى.

 

كما شهد مينائى سفاجا والغردقة سفر 30 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن اربع عبارات وهى أمانة ومحبة والرياض والقاهرة، حيث قامت الهيئة بالتدخل لحل بعض المشاكل التى واجهت الركاب أثناء سفرهم ومنها تأخر تصاريح العمل لبعض العمالة وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة الميناء لإنهاء التصاريح الخاصة بهم واستقبالهم بقرية خدمة الركاب وتقديم كافة الخدمات.

 

كما تم عمل رحلات مكوكية للعبارتين الرياض ومحبة لاستيعاب الإعداد المتزايدة من العمالة بعد عطل العبارة أمانة وتم الدفع بالعبارة أمانة بعد إنهاء أعمال الإصلاح وقيام لجنة من هيئة السلامة البحرية بالمرور على العبارات للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتجهيز قرية خدمة الركاب بمدينتى سفاجا والغردقة لاستقبال الركاب حتى مواعيد السفر.

 

وأكدت الهيئة، على بذل قصارى جهدها لإزالة كافة العوائق والمشاكل التى واجهت الركاب بالتنسيق مع محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء وأعضاء المجتمع الميناء وسفرهم فى مواعدهم وتحذير الشركات السياحية المخالفة من الحجز العشوائى الذى أدى لوصول الركاب قبل مواعيد السفر وانتظارهم بقرية خدمة الركاب.

 

وأشادت لجنة النقل بمجلس النواب أثناء مرورها على موانئ نويبع وشرم الشيخ بجهود الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتذليل كافة العقبات وحل مشاكل التكدس الناجمة عن الحجز العشوائى بميناء سفاجا وتيسير سفر حجاج بيت الله الحرام بميناء نويبع.


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