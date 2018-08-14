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ملك الأردن: لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضرًا ومستقبلًا

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 03:59 م
ملك الأردن: لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضرًا ومستقبلًا العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ش أ)
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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن نجاح القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية فى إفشال مخططات الإرهابيين يعكس المهنية والحرفية العالية وكفاءة التنسيق بين مختلف الأجهزة.

وقال الملك عبدالله الثانى، خلال زيارة رافقه فيها الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، إلى المديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الأمن العام اليوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضرًا ومستقبلًا، فمجتمعنا يرفض الأفكار الظلامية ومن يحملها من خوارج هذا العصر".

وبحسب بيان للديوان الملكى الهاشمى، أكد الملك عبدالله الثانى اعتزازه بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية.

 


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