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مقتل شاب على يد عامل بطلق نارى فى الجيزة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:56 م
مقتل شاب على يد عامل بطلق نارى فى الجيزة جثه - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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فارق شاب الحياة نتيجة إصابته بطلق نارى على يد عامل بمنطقة بشتيل بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري بمنطقة بشتيل. 
فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه يدعى "محمد" نشبت بينه مشاجرة وبين عامل بسبب خلاف بينهما،  مما دفع العامل لإطلاق النار عليه،  وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 


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