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مظاهرات فى البرازيل بعد نشر فيديو مقتل محامية على يد زوجها

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:40 م
مظاهرات فى البرازيل بعد نشر فيديو مقتل محامية على يد زوجها تظاهرات فى البرازيل - ارشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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تظاهر مئات البرازيليين بعد دعوة اتحاد المحامين، مرتدين ملابس بيضاء فى شوارع كوريتيبا عاصمة ولاية بارانا قبل إطلاق بالونات بيضاء، وذلك بعد مقتل المحامية تاتيان سبيتزنر على أيدى زوجها لويس فيليبى مانفيلز.

وأثار فيديو نشرته مواقع التواصل الاجتماعى جدلا واسعا فى البرازيل، والذى ظهر فيه لويس فيليبى مانفيلز وهو يضرب زوجته تاتيان سبيتزنر فى المصعد، والذى تم كشفه عبر كاميرات الأمن الخاصة بالمبنى الذى عاش فيه الزوجان.

ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، فأن الزوجة قامت بالقاء نفسها من الدور الخامس بعد أن قام الزوج بالتعدى عليها فى مرآب السيارات أيضا فى نفس المبنى وكانت تحاول الهرب منه.

وأظهر التقرير السنوى لجمعية المنتدى البرازيلى للسلامة العامة الصادر قبل أيام أن عدد جرائم قتل النساء زاد بنسبة 6% فى 2017، وأشار التقرير إلى أن 1133 امرأة تعرضن لحالات عنف استهدفتهن لكونهن نساء، كما سجلت 60 ألفا و18 جريمة اغتصاب فى 2017 بزيادة 8% على العام السابق.


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