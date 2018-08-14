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"مصر للطيران" تناشد الحجاج بعدم حيازة زكائب أثناء عودتهم من الأراضى المقدسة

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:26 م
"مصر للطيران" تناشد الحجاج بعدم حيازة زكائب أثناء عودتهم من الأراضى المقدسة حجاج - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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ناشدت الشركة الوطنية مصر للطيران الحجاج فى مرحلة العودة للوطن بعد أدائهم لمناسك الحج الالتزام بالتعليمات الخاصة بالسلامة والأمان داخل الطائرة لضمان عدم تخلفهم عن رحلاتهم والمكوث فى مطارى المدينة المنورة أو جدة.

 

وحددت الشركة موعد التواجد بمطار جدة الدولى قبل إقلاع رحلاتهم بـ8 ساعات، والتواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ6 ساعات بالنسبة للرحلات التى ستقلع من مطار المدينة المنورة ضمانة لعدم تخلفهم عن رحلاتهم وتسكينهم على متن الرحلات المخصصة لهم.

 

كما دعت الشركة الحجاج بالالتزام بحيازة حقيبتين فقط على أن لا يزيد وزن الحقيبة الواحدة عن 23 كيلو جراما، بالإضافة إلى حقيبة يد وزنها لا يزيد عن 8 كيلو جرامات، منوهة على عدم اصطحاب المواد القابلة للاشتعال أو أى أدوات حادة داخل حقيبة اليد والتى ستكون على متن الطائرة.

 

كما أكدت الشركة على الحجاج بعدم اصطحاب الزكائب والأجولة القماشية، بالإضافة إلى مياه زمزم المغلقة والمعتمدة رسميًا من جانب السلطات السعودية، حيث أنه لن يسمح لغير هذه العبوات بالنقل على متن الطائرة.

 

 
 

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