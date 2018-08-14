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مصرع وكيل نيابة مركز صدفا وأحد أقاربه بعد سقوط سيارته بإحدى الترع بأسيوط

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 09:37 م
مصرع وكيل نيابة مركز صدفا وأحد أقاربه بعد سقوط سيارته بإحدى الترع بأسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى
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لقى المستشار محمد أشرف القاضى وكيل نيابة مركز صدفا وأحد أقاربه مصرعهما فى حادث طريق، بعد انقلاب سيارته بإحدى الترع بأسيوط.

 

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد مصرع المستشار محمد أشرف القاضى وكيل نيابة مركز صدفا من مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وأحد أقاربه، بعد انقلاب سيارتهم بإحدى الترع بقرية بنى فيز بأسيوط، وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقرية بنى فيز التابعة لمركز صدفا وأحد أقاربه.

 

بينما تمكن آخر من القفز من السيارة قبل سقوطها بالترعة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.


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