مصرع عامل صدمه جرار زراعى أثناء استقلاله "تروسيكل" بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى عامل مصرعه فى حادث تصادم مع جرار زراعي أثناء استقلاله تروسيكل على طريق ميت غمر السنبلاوين.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر بوصول السعيد ع ا 38 سنة عامل، ومقيم بقرية طهواي فى السنبلاوين، جثة هامدة ادعاء حادث طريق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والده على ا 67 سنة عامل، قرر أن حال استقلال نجله تروسيكل، اصطدم به جرار زراعي من الخلف وتوفي فى الحال.

وكشف تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن الجثمان.