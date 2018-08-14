video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع عامل صدمه جرار زراعى أثناء استقلاله "تروسيكل" بالدقهلية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:09 ص
مصرع عامل صدمه جرار زراعى أثناء استقلاله "تروسيكل" بالدقهلية حادث تصادم -أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

لقى عامل مصرعه فى حادث تصادم مع جرار زراعي أثناء استقلاله تروسيكل على طريق ميت غمر السنبلاوين.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية،  بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر بوصول السعيد ع ا 38 سنة عامل، ومقيم بقرية طهواي فى السنبلاوين،  جثة هامدة ادعاء حادث طريق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والده على ا 67 سنة عامل، قرر أن حال استقلال نجله تروسيكل، اصطدم به جرار زراعي من الخلف وتوفي فى الحال.

وكشف تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفن الجثمان.  

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتراق محصول بصل بأحد أراضى الدقهلية بسبب "عقب سيجارة مشتعلة"

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار المحافظات

اخبارمصر

اخبار الحوادث

مصرع عامل




لا تفوتك
رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

رئيس شركة CSCEC: انتهاء أعمال البناء بالعاصمة الإدارية فى 3 سنوات ونصف

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

إغلاق طريق الإسكندرية الزراعى جزئيا 15 يوما بسبب أعمال تطوير

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

حروب الجيل الرابع .. الحكومة تنفى 8 شائعات انتشرت فى 3 أيام.. لا تأجيل للعام الدراسى .. لا ضرائب على المقابر.. إلغاء إجازة السبت شائعة.. منع الاختلاط فى الجامعات لم يحدث.. فيلا وجيه عبد المسيح تطور ولم تهدم

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

الضربات الاستباقية تحاصر الجماعة الإرهابية.. الأمن الوطنى يفكك أخطر 4 خلايا متطرفة خططت لاستهداف البلاد وإفساد فرحة المصريين قبل عيد الأضحى.. سقوط المتطرفين فى سيناء.. وضبط الجهاديين بأكتوبر ومنفذ حادث مسطرد

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

ميسي يتبرع بـ4 ملايين بيزو أرجنتينى لأطفال سوريا قبل بدء الدراسة

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

محمد صلاح يحقق رقما مميزاً فى الدورى الإنجليزى.. تعرف عليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة