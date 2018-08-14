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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:19 م
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مصرع عامل صدمته سيارة فى مركز السادات بالمنوفية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:58 م
مصرع عامل صدمته سيارة فى مركز السادات بالمنوفية جثة -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقى عامل بقرية الخطاطبة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر اصطدام سيارة به، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة السادات بحادث تصادم ومتوفى بدائرة المركز بالانتقال والفحص تبين اصدام سيارة قيادة ص م ج ومقيم دائرة المركز، "أ.م.أ" عامل ومقيم بذات الناحية حال ارتدادها للخلف، ونجم عن الحادث وفاة الأخير وتم نقلة للوحدة الصحية بالخطاطبة تم التحفظ على السيارة وبسؤال كلاً من قائدها ونجل المتوفى أقرا بمضمون ما جاء ونفى الثانى الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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