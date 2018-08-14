مصدر أمنى عراقى: إصابة 6 مدنيين فى تفجير شرقى بغداد

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى صباح اليوم الثلاثاء، بأن 6 مدنيين أصيبوا فى تفجير شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، أن العبوة الناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق داخل سوق مريدى فى مدينة الصدر شرقى بغداد، موضحا أن الانفجار أدى إلى إصابة 6 مدنيين بجروح.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.