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مستشار بوزارة الدفاع اليمنية يؤكد أهمية اختيار القاهرة لاستضافة "المؤتمر"

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:17 ص
مستشار بوزارة الدفاع اليمنية يؤكد أهمية اختيار القاهرة لاستضافة "المؤتمر" الرئيس اليمنى
كتبت إيمان حنا
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قال العقيد الركن يحيى أبو حاتم ، فى تصريحات خاصة عقب لقاء الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى مع قيادات حزب المؤتمر؛ إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لمتابعة اللقاءات المقرر عقدها بين أعضاء حزب المؤتمر ولرصد وحلحلة المشكلات التى تعيق مسار الجانب التنظيمى الحزب وتحول دون لملمة أعضاءه والوصول لحلول جذرية لهذه المشكلات على أن تبدأ هذه اللجان عملها خلال أيام. 

 

 

وأضاف أبو حاتم فى تصريحاته ؛ لليوم السابع، إنه سيتم عقد جلسات الأمانه العامة وأعضاء اللجنة الدائمة بالخارج، ولم يتم الاستقرار نهائيا على مكان عقدها لكن القاهرة هى الخيار الأقرب لاحتضان جلسات حزب المؤتمر .

 

 

وأكد أن خطاب الرئيس للمؤتمرين اليوم كان رسالة سلام للتضامن وتقبل الاختلاف وتقبل الآخر لمواجهة عدون الحوثى والترفع فوق الخلافات الشخصية الضيقة والنظر لمصلحة الوطن.

 

وأشار أن حزب المؤتمر يضم فى لجنته الدائمة ٤٥٠٠ عضو وهو الحزب الأكبر باليمن والوسطى لذا يعول عليه الشعب اليمنى والمجتمع الدولى للمساعدة فى إعادة الاستقرار باليمن .    

 

 كان الرئيس  اليمنى قد عقد  مساء اليوم لقاء مع عدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبى العام، بأحد الفنادق الكبرى بحضور محمد شداد نائب رئيس مجلس النواب اليمنى والدكتور رشاد العليمى مستشار الرئيس والدكتور معمر الإريانى وزير الإعلام والدكتور محمد مارم السفير اليمنى بالقاهرة؛ لبحث توفيق أوضاعه وتوحيد صفوفه بما يسهم فى مساعدة اليمن فيما يمر به من أوقات عصيبة.

 

كانت رسالة الرئيس هادى اليوم  لأعضاء: "المؤتمر هى التسامح ووحدة الصف  من أجل اليمن، وأكد فى كلمته أمام الحضور على أهمية لملمة أطراف حزب المؤتمر الموجودة بالداخل والخارج ووحدة صفه كما وجه للمؤتمرين بكل أنحاء العالم رسالة مفادها "التسامح والوحدة من أجل اليمن".

 

 

 وقد شهد اللقاء تجاوبا لرسالة الرئيس بالتضامن من أجل اليمن واتخاذ خطوات لاختيار قيادة الحزب خلال الفترة القادمة

 

 

 

 


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