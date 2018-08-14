مدير المعهد السويدى يؤكد افتقاده للمصريين بعد انتهاء عمله بالإسكندرية

أكد مدير المعهد السويدى بالإسكندرية، بيتر ويدرود، على أهمية مدينة الإسكندرية، كونها تمثل مركزًا للحضارات وتحتضن الثقافات المختلفة، وترحب بالجميع، معبرا عن افتقاده للمدينة التى عاش فيها سنوات طوال.



وأضاف "ويدرود" خلال حفل الوداع الذى أقيم مساء اليوم "الثلاثاء" بمناسبة انتهاء فترة عمله بالإسكندرية أنه سيفتقد الإسكندرية كثيرا، وأن أهم ما سيشتاق إليه بعد رحيله هو الشعب المصرى.

شهد الحفل عددًا من أعضاء السلك الدبلوماسى بالإسكندرية والشخصيات العامة، وقناصلة دول لبنان وإسبانيا.