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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:22 م
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مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بمركزى دمنهور و المحمودية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 07:45 م
مدير أمن البحيرة يتفقد المواقع الشرطية بمركزى دمنهور و المحمودية جانب من الجولة
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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تفقد اليوم اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة دمنهور ومركز الرحمانية ومركز المحمودية.

كما تفقد مركز شرطة الرحمانية ومركز شرطة المحمودية وتابع سير الأعمال الإدارية بهم ومدى تفهم الضباط والأفراد لإعمالهم المكلفين بها.

ووجه مدير أمن البحيرة بتسهيل كافة الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين وتوفير أماكن للانتظار كما ناقش سيادته بعض المواطنين عن مدى سهولة ويسر الإجراءات.

كما وحدة مرور المحمودية وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجازها من حيث اختبارات تراخيص القيادة والتجديد وعما إذ كان هناك ثمة معوقات تعوق المواطنين من المترددين على المرور من انجاز مطالبهم.

وحرص مدير أمن البحيرة أثناء الجولة على مناقشة المتردين على إدارة المرور سواء للتراخيص أو للتجديد الرخصة عما إذا كانت هناك مشاكل أو معوقات وعلى نوع الخدمة المقدمة من إدارة المرور، وقام بتفقد وحدات الاطفاء وذلك للتأكيد على مدى جاهزية القوات فى مواجهة وسرعة الانتقال للبلاغات.


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