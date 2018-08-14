محافظ سوهاج ينيب السكرتير العام للمشاركة فى ماراثون المشى بمشاركة 500 شاب

سوهاج – عمرو خلف

أناب الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج ، اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة وكمال ابوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء لإعطاء إشارة البدء لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب من خلال انطلاق مارثون المشي من الاستاد الرياضي إلي ميدان الجامعة بمدينة ناصر بمشاركة أكثر من ٥٠٠ شاب من ابناء المحافظة ومختلف ادارات ومراكز الشباب علي مستوي المحافظة والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال انطلاق فاعليات اليوم العالمي للشباب بسوهاج وإعطاء إشارة البدء لماراثون المشي ، وتقديم العديد من العروض الفنية وأوضح عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة، أن الهدف الرئيسي من الاحتفال بذلك اليوم هو رسالة قوية الي جموع شبابنا أنكم مستقبل وأمل مصر وأن رفعة شأن الوطن وسر تقدمه لن يكون الا من خلالكم لأنكم ستحملون راية مصر عالية خفاقة.

وأكد كمال أبو ضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة ، علي أن احتفال العالم بأثره باليوم العالمي للشباب هو رسالة للشباب كافة من اجل ممارسة كافة الانشطة الرياضية للحفاظ علي لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم لأن العقل السليم في الجسم السليم ولن تبني الأوطان إلا بعقول وسواعد شبابها القادرين علي صناعة كل ما هو مستحيل، مضيفاً أن الرياضة أصبحت ملتقي الشعوب ونشر الثقافات.

كما شهد السكرتير العام الاحتفال الذي اقيم بجزيرة الزهور مع عدد من شباب المحافظة وذلك عقب الماراثون ، واشاد بالتنظيم الذي أعدته مديرية الشباب والرياضة، موجهاً لهم بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مراكز الشباب داخل المدن والاحياء وبالأخص القري والنجوع من أجل تقديم خدمة جيدة للشباب وتوفير كافة الانشطة الرياضية لهم وضرورة عقد دورات تثقفيه لهم لحثهم علي حب الوطن وبذل كل ما هو غالي ونفيس من اجل جعل وطنهم الغالي في اولي صفوف الدول المتقدمة.