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محافظ سوهاج يؤكد تخصيص 208 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:41 م
محافظ سوهاج يؤكد تخصيص 208 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن وزارة الأوقاف قد خصصت 208 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بسوهاج هذا العام، وتم تكليف الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الاوقاف بالمحافظة، وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد.

 

وأوضح الشيخ على محمد طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج فى بيان للمحافظة، أن المديرية استعدت لصلاة عيد الاضحى المبارك بـ 208 ساحة موزعة على 25 ادارة فرعية للأوقاف بنطاق المحافظة بالإضافة إلى اكثر من 6 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة سوف يؤدى فيها صلاة العيد، مشيرا أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسى والآخر احتياطى، وتخصيص ساحة استاد سوهاج الرياضى لتكون الساحة الرئيسية بالمحافظة.


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