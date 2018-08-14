محافظ سوهاج: رفع 300 طن مخلفات رى بجوار موقف السيارات

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة قامت بحملة نظافة مكبرة أسفرت عن رفع 300 طن مخلفات ري ، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز ، وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوراع والميادين ، والحفاظ علي المظهر الحضاري للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

ومن جانبه قال عاطف الصمطي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة قامت بحملات مكبرة للنظافة ورفع التراكمات بالتعاون مع هندسة الري بساقلتة وأخميم ، وقد اسفرت الحملات عن رفع 300 طن مخلفات الري بجوار موقف سوهاج تمهيدا لنقل جميع المواقف في شارع واحد والاستفادة من الكوبري الجديد في دخول وخروج السيارات ، وجاري اعمال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف قري المركز .

وفى سياق متصل ، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قد قامت بتحرير 31 محضر لمخالفات تموينية وصحية متنوعة , خلال حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مفتشى التموين والصحة والطب البيطرى ، استهدفت الاسواق والمحال التجارية ، لضبط الاسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة ،وصلاحيتها للاستهلاك الادمى ، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الاضحي المبارك وإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق وضبط الاسعار.

ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة ، أنه بالتعاون مع رؤساء القري التابعة تم القيام بحملات تموينية مكبرة للمرور علي الاسواق ومتابعة اسعار السوق تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم لاستقبال عيد الاضحي المبارك ، وتم المرور علي الاسواق بمدينة البلينا بالاشتراك مع الإدارة الزراعية ، والصحية والتعليمية ، والطب البيطري ، والتفتيش المالي والإداري بالوحدة ، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 10 محاضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية ، و 10 محاضر امن صناعي ، وعدد 10 محاضر نظافة عامة ، وعدد 1 محضر عدم اعلان عن الاسعار ، وجاري اعمال المتابعة بصفة دورية .