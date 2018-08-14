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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:39 ص
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محافظ دمياط يعلن مدينة دمياط الجديدة مدينة خالية من الأمية

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:39 ص
محافظ دمياط يعلن مدينة دمياط الجديدة مدينة خالية من الأمية محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن خلو مدينة دمياط الجديدة من الأمية، وذلك وفقا لتعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، حيث بلغت نسبة الأمية 5.7% وهى أقل من نسبة الصفر الافتراضى.
 
ويأتي ذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها المحافظ "دمياط بلا أمية 2020" بمشاركة الجهات التنفيذية وطلبة الجامعة ، وإيمانا منه بخطورة ظاهرة الأمية وآثارها السلبية على المجتمع باعتبارها العائق الأساسى أمام جهود التنمية وتقدم المجتمع وأنها السبب الرئيسى فى جميع المشكلات التى تواجه المجتمع.
 
ومن جانب آخر قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خلال اجتماعه اليوم مع السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم إجبار مجموع. 209.75 إلى 210 للحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة وقبولهم بمدارس التعليم الثانوى العام، وجاء ذلك بناء على الطلب المقدم من أولياء الأمور الراغبين فى دخول أبنائهم التعليم الثانوى العام.

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