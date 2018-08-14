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خالد صلاح
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محافظ المنيا يعلن تعديل رئيس الوزراء كردون "ديرمواس" تمهيدا لمخطط استراتيجى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 02:28 م
محافظ المنيا يعلن تعديل رئيس الوزراء كردون "ديرمواس" تمهيدا لمخطط استراتيجى عصام البديوى محافظ المنيا
فريق المحافظات
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قال عصام البديوى محافظ المنيا، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا رقم 1464 لعام 2018 بتعديل كردون مدينة ديرمواس، طبقا للخرائط المرفقة، ونصت المادة الثانية، من القرار على نشره فى الجريدة الرسمية.

 

أضاف البديوى، أن اعتماد التعديل يأتى فى إطار دفع عجلة التنمية المستدامة وإرساء قواعد التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وفى ضوء المخططات الاستراتيجية القومية والإقليمية، مما يسهم فى إكمال دراسات المخطط الاستراتيجى لمدينة ديرمواس ومن ثم المخطط التفصيلى لها.

 

وأوضحت المهندسة أسماء صلاح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى طالبت بتعديل كردون مدينة ديرمواس لاستكمال دراسات المخطط الاستراتيجى للمدينة ومن ثم المخطط التفصيلى لها، وقد وجه المحافظ بالانتهاء من رفع الإحداثيات وتوقيعها.


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