محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا بالشباب لتطوير مدينة الخصوص

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا بعدد من شباب مدينة الخصوص، وكذلك مسئولى الجمعيات الأهلية، وذلك لاستعراض سبل التعاون لدفع عجلة التطوير والتنمية بمدينة الخصوص، وذلك بحضور محمد مدينة وحسن عمر أعضاء مجلس النواب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية فى دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء فى تطوير مدينة الخصوص كى تظهر بشكل حضارى وإجمالى يليق بمواطنيها، موضحا أن للشباب دورا فعالا فى دفع عجلة التنمية والتطوير بالمحافظة.

وشدد على أهمية فتح قناة اتصال حقيقية بين المحافظة والشباب تضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقى واستعراض المشكلات والقضايا التى تحظى بأولوية لدى جميع فئات الشعب وإتاحة الفرصة لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم من أجل بلورة صيغة متكاملة لرؤية مشتركة، مضيفا أن الشباب ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة فى عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التى نحلم بها.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ خطة العمل التى سيتم تنفيذها بالمدينة لكى تتضمن رفع تراكمات القمامة ودهان الأرصفة والأعمدة، بالإضافة إلى تطوير الميادين والأنفاق والقضاء على الاشغالات وكذلك وجه بتجميل الشوارع والميادين وإضاءتها وتشجيرها وعمل نافورات لكى تظهر الشكل الحضارى والجمال للمدينة ومراجعة كافة كابلات الكهرباء العمومية ودهان البلدورات بلون موحد.

ووجه المحافظ أيضا بضرورة تحقيق الانضباط المرورى والقضاء على المواقف العشوائية وإنشاء جراجات ودهان العمارات التى تطل على الطريق الدائرى والمصالح الحكومية بألوان موحدة. ووجه أيضا بسرعة البدء فى تطوير كورنيش ترعة الإسماعيلية بطول المدينة وتطوير ما يلزم من الأندية ومراكز الشباب وعمل مسح شامل لتطوير كل المدارس بالمدينة وتنظيم الأسواق وإنهاء أى عشوائية، كما وجه بالتنسيق لخلق آفاق جديدة وإيجاد فرص عمل للشباب وإنشاء مشروعات صغيرة لإتاحة فرص العمل للشباب وعمل منافذ بيع بأسعار مخفضة.



















