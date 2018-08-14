video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا بالشباب لتطوير مدينة الخصوص

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 08:07 م
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا بالشباب لتطوير مدينة الخصوص اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
كتب نيفين طه - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا بعدد من شباب مدينة الخصوص، وكذلك مسئولى الجمعيات الأهلية، وذلك لاستعراض سبل التعاون لدفع عجلة التطوير والتنمية بمدينة الخصوص، وذلك بحضور محمد مدينة وحسن عمر أعضاء مجلس النواب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية فى دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء فى تطوير مدينة الخصوص كى تظهر بشكل حضارى وإجمالى يليق بمواطنيها، موضحا أن للشباب دورا فعالا فى دفع عجلة التنمية والتطوير بالمحافظة.

 

وشدد على أهمية فتح قناة اتصال حقيقية بين المحافظة والشباب تضمن تبادل الرؤى والتوجهات بشكل حقيقى واستعراض المشكلات والقضايا التى تحظى بأولوية لدى جميع فئات الشعب وإتاحة الفرصة لعرض مقترحاتهم ومبادراتهم من أجل بلورة صيغة متكاملة لرؤية مشتركة، مضيفا أن الشباب ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ورقيه فهم طاقة فاعلة يجب استغلالها للمشاركة فى عملية التنمية والبناء للنهوض بمصرنا الجديدة التى نحلم بها.

 

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ خطة العمل التى سيتم تنفيذها بالمدينة لكى تتضمن رفع تراكمات القمامة ودهان الأرصفة والأعمدة، بالإضافة إلى تطوير الميادين والأنفاق والقضاء على الاشغالات وكذلك وجه بتجميل الشوارع والميادين وإضاءتها وتشجيرها وعمل نافورات لكى تظهر الشكل الحضارى والجمال للمدينة ومراجعة كافة كابلات الكهرباء العمومية ودهان البلدورات بلون موحد.

 

ووجه المحافظ أيضا بضرورة تحقيق الانضباط المرورى والقضاء على المواقف العشوائية وإنشاء جراجات ودهان العمارات التى تطل على الطريق الدائرى والمصالح الحكومية بألوان موحدة.

 

ووجه أيضا بسرعة البدء فى تطوير كورنيش ترعة الإسماعيلية بطول المدينة وتطوير ما يلزم من الأندية ومراكز الشباب وعمل مسح شامل لتطوير كل المدارس بالمدينة وتنظيم الأسواق وإنهاء أى عشوائية، كما وجه بالتنسيق لخلق آفاق جديدة وإيجاد فرص عمل للشباب وإنشاء مشروعات صغيرة لإتاحة فرص العمل للشباب وعمل منافذ بيع بأسعار مخفضة.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات خدمية بمدينة قليوب بتكلفة 507 مليون جنيه

اخبار مصر

اخبار القليوبيه

اخبار المحافظات

محافظ القليوبيه




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة