محافظة أسوان ترفع حالة الطوارئ بجميع القطاعات استعدادًا لعيد الأضحى

أسوان ندى سليم

أعلن اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عن رفع حالة الطوارئ بمختلف الإدارات والمديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بإستكمال أعمال النظافة العامة وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات ودورات المياه العمومية، لخلق متنفس حيوى أمام المواطنين وتوفير المناخ الملائم للإستمتاع بأوقاتهم خلال أيام العيد.

كما وجه حجازى، خلال بيان صحفى اليوم الثلاثاء، بتشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع التأكيد على إعداد فرق الطوارئ بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة.

ووجه المحافظ بضرورة تشديد الرقابة على العائمات فى مجرى نهر النيل، والت أكد من صلاحيتها الفنية وتوفيرها لكافة إحتياطات الأمن والسلامة الكافية ضد الحرائق وغيرها من الحوادث الطارئة.

و أكد حجازى، على ضرورة توفير الخراف الحية بأعداد كبيرة، بجانب توفير اللحوم المذبوحة وخاصة السودانية بسعر 85 جنيه للكيلو، فضلاً عن قيام المحليات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى للإلتزام بذبح الأضاحى داخل السلخانات والأماكن المخصصة لذلك ومنع الذبح فى الشوارع الداخلية حفاظاً على الصحة العامة للحد من التلوث والروائح الكريهة، وخاصة فى ظل توافر 17 مجزراً على مستوى المحافظة.

كما وجه مديرية الأوقاف بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتجهيز أماكن الصلاة فى الساحات العامة والبالغ عددها 95 ساحة بمختلف المدن والمراكز، فضلاً عن 1978 مسجداً لأداء صلاة العيد، مشددا برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها وذلك لإستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة التى يتعرض لها المواطنين، فضلا عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع، بجانب تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

وكلف ادارة المرور بتنفيذ الحملات المرورية بمختلف الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق الإنضباط فى الشارع والسيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والإختناقات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.