مجلس سوريا الديمقراطية يزور دمشق لإجراء محادثات جديدة

رويترز

قالت صحيفة الوطن السورية اليوم الثلاثاء ، إن مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسى لقوات سوريا الديمقراطية، زار دمشق لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الحكومة.

وكان وفد يشمل أفرادا من قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة وتسيطرعلى نحو ربع سوريا ، قد أجرى محادثات مع دمشق هذا الشهر فى زيارته الأولى المعلنة للعاصمة.

وتلقي الزيارات الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات بقيادة الأكراد لفتح قنوات جديدة مع الحكومة السورية ، فى إطار سعيها للتفاوض من أجل اتفاق سياسى يحفظ لهم الحكم الذاتى داخل سوريا.

وتتصدر وحدات حماية الشعب الكردية قوات سوريا الديمقراطية وظلت تتجنب النزاع مع الرئيس بشار الأسد إلى حد كبير ، وتقول إن هدفها هو الحفاظ على حقوق الأكراد وليس إسقاط الحكومة.

ونتيجة لذلك ظلت بمنأى عن فصائل المعارضة الأخرى التي تقاتل للإطاحة بالأسد منذ عام 2011 والتى هزمتها القوات الحكومية فى معظم الأراضى التي كانت تحت سيطرة المعارضة.

ونقلت صحيفة الوطن عن الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار قوله اليوم الثلاثاء ، إن المجلس أجرى محادثات جديدة تناولت "مفهوم الإدارة المحلية وإمكانية المشاركة فيها والنظرة المستقبلية لمفهوم اللامركزية". ، وأضاف "كل النقاشات التى تجرى الآن هى من باب معرفة رأى الطرف الآخر".