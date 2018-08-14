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لحجاج بيت الله الحرام.. تعرف على حالة الطقس بمكة والمدينة × 10 معلومات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 04:43 م
لحجاج بيت الله الحرام.. تعرف على حالة الطقس بمكة والمدينة × 10 معلومات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تزامنا مع استعداد الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ينشر "اليوم السابع" لحجاج بيت الله الحرام توقعات حالة الطقس والحالة المناخية بمكة المكرمة والمدينة خلال موسم الحج فى نقاط مبسطة كما يلى:- 
 
1- تتمتع المملكة العربية السعودية بطقس شديد الحرارة فى هذا الوقت من السنة.
 
2-  تشير الحالة المناخية لمكة المكرمة بطقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار ، ويميل نسبيا للإعتدال ليلا .
 
3 -توضح البيانات المناخية التاريخية لمكة المكرمة وفق التقرير أن أعلى حرارة سجلت 50 درجة وأقل درجة 22. 
 
4- تشير البيانات المناخية لمكة المكرمة أن أعلى نسبة رطوبة سجلت 93% بينما أقل رطوبة 7%.
 
5- من المتوقع احتمالية أن تكون درجات الحرارة السطحية حول المعدل إلى أعلى من المعدل، والأمطار أعلى من المعدل .
 
6- خلال هذه الفترة تاريخيا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتى تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانا ونشاط فى الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحيانا .
 
7-  فى المدينة المنورة تشير البيانات المناخية التاريخية بأنه يسود المدينة طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال.
 
8- توضح البيانات المناخية للمدينة المنورة أن أعلى درجة حرارة سجلت 48.4 درجة وأقل درجة الحرارة 22 درجة.
 
9- تشير البيانات المناخية للمدينة المنورة أن أعلى رطوبة سجلت 77% بينما أقل رطوبة سجلت 1%.
 
 10-  التوقعات المناخية على المدينة المنورة تكشف احتمالية أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل خلال هذه الفترة من العام ، والأمطار حول المعدل إلى أعلى من المعدل.
 

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