قطع الكهرباء عن 12 منطقة ببنها لمدة ساعتين يومى الجمعة والسبت

أعلنت شركة كهرباء القليوبية، عن قطع التيار الكهربائي، يوم الجمعة الموافق 17 أغسطس الجاري، عن محولات بنها الجديدة من الساعة السادسة صباحا حتي الساعه الثامنة صباحا عن المناطق الأتية "الفلل- كفر السريا – بنها الجديدة – بطا – كفر الجزار – وسط البلد"، وذلك لعمل الصيانة الدورية.

كما يتم قطع التيار الكهربائى، يوم السبت الموافق 18 أغسطس، عن محولات بنها القديمة عن المناطق الأتية "عزبة السوق – عزبة الزراعة – الحرس الوطنى – المنشية – الشدية –كفر مناقر"، من الساعة السادسة صباحا حتي الساعة الثامنة صباحا.