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الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:59 م
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قطع الكهرباء عن 12 منطقة ببنها لمدة ساعتين يومى الجمعة والسبت

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 01:19 م
قطع الكهرباء عن 12 منطقة ببنها لمدة ساعتين يومى الجمعة والسبت انقطاع الكهرباء - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة كهرباء القليوبية، عن قطع التيار الكهربائي، يوم الجمعة الموافق 17 أغسطس الجاري، عن محولات بنها الجديدة من الساعة السادسة صباحا حتي الساعه الثامنة صباحا عن المناطق الأتية "الفلل- كفر السريا – بنها الجديدة – بطا – كفر الجزار – وسط البلد"، وذلك لعمل الصيانة الدورية.

كما يتم قطع التيار الكهربائى، يوم السبت الموافق 18 أغسطس، عن محولات بنها القديمة عن المناطق الأتية "عزبة السوق – عزبة الزراعة – الحرس الوطنى – المنشية – الشدية –كفر مناقر"،  من الساعة السادسة صباحا حتي الساعة الثامنة صباحا.

 

 

 

 
 
 

 


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