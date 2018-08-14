video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. لحظة اعتقال سائق بعد اصطدام سيارته بحاجز أمام البرلمان البريطانى

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:43 ص
فيديو.. لحظة اعتقال سائق بعد اصطدام سيارته بحاجز أمام البرلمان البريطانى لحظة اعتقال السائق
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

أظهر مقطع فيديو، لحظة اعتقال السلطات البريطانية، لسائق، بعد اصطدام سيارته بحاجز أمام "مجلس العموم" البرلمان البريطانى.

 

وأغلقت الشرطة البريطانية محطة المترو فى منطقة ويست مينستر قرب مجلس العموم "البرلمان البريطانى"، بعد حادث اصطدام سيارة بحاجز أمنى عند البرلمان.

 

يذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت رجلا بعدما صدمت سيارة بحواجز أمنية خارج البرلمان فى لندن، وإن عددا من المارة أصيبوا.

 

وأضافت فى بيان على تويتر "اعتقل أفراد شرطة قائد السيارة فى المكان وأصيب عدد من المارة، لا تزال الشرطة فى المكان وسنوفر مزيدا من المعلومات حال توفرها".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. شرطة بريطانيا تغلق محطة مترو قرب البرلمان بعد اصطدام سيارة بحاجز أمنى

مجلس العموم

البرلمان البريطانى

الارهاب

الشرطة البريطانية




لا تفوتك
القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

القوى العاملة تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

الصحة تفتح تحقيقا فى واقعه بتر العضو الذكرى لطفل بمستشفى حكومى بالمنوفية

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

رسائل السيسى فى عيون المسئولين والساسة اليمنيين.. وزير الدولة اليمنى: الخطاب أثلج صدورنا ومصر درع العرب الواقى وحصنها المنيع.. عضو مؤتمر الحوار الوطنى: رئيس مصر وجه رسائل قوية للطامعين فى التواجد بباب المندب

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

قصة عملة صعّدت أردوغان وبعد 16 عاما صدمته.. الرئيس التركى خدع شعبه بالنهضة الاقتصادية عام2002.. والفقاعة الاقتصادية المزعومة انفجرت فى وجهه بـ2018.. الاستبداد ودعم الإرهاب وأحلام الزعامة أفقد الليرة خمس قيمتها

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

أحمد حجازى يواجه ليوتن تاون مع وست بروميتش فى كأس الرابطة

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

من الحوض للألوان.. اعرفى أفضل حلول للمطبخ الصغير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة