فيديو.. لحظة اعتقال سائق بعد اصطدام سيارته بحاجز أمام البرلمان البريطانى

كتب سمير حسنى

أظهر مقطع فيديو، لحظة اعتقال السلطات البريطانية، لسائق، بعد اصطدام سيارته بحاجز أمام "مجلس العموم" البرلمان البريطانى.

وأغلقت الشرطة البريطانية محطة المترو فى منطقة ويست مينستر قرب مجلس العموم "البرلمان البريطانى"، بعد حادث اصطدام سيارة بحاجز أمنى عند البرلمان.

يذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت رجلا بعدما صدمت سيارة بحواجز أمنية خارج البرلمان فى لندن، وإن عددا من المارة أصيبوا.

وأضافت فى بيان على تويتر "اعتقل أفراد شرطة قائد السيارة فى المكان وأصيب عدد من المارة، لا تزال الشرطة فى المكان وسنوفر مزيدا من المعلومات حال توفرها".