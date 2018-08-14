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فيديو.. الداخلية تكثف حملاتها على المجازر ومحلات بيع اللحوم

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:49 م
فيديو.. الداخلية تكثف حملاتها على المجازر ومحلات بيع اللحوم اللواء أنور سعيد مساعد الوزير لشرطة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المستمرة علي المجازر، ومحلات بيع اللحوم بالتنسيق مع فروعها بالمحافظات؛ وذلك للتأكد من صلاحية اللحوم المقدمة لجمهور المستهلكين، والكشف غش وزيف المحال التجارية.

وأكد اللواء أنور سعيد مساعد الوزير لشرطة التموين أنه يشارك القوات المرور على المحلات؛ لضمان توافر اللحوم والسلع الغذائية بالسعر المناسب للمواطنين وبجودة عالية.

وأوضح اللواء سعيد في تصريحات صحفية أن الحملات تستهدف الأماكن المخالفة التي تقدم سلعا غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الأماكن التي تقوم بإعادة تدوير مخلفات اللحوم المنتهية الصلاحية لإعادة تصنيعها كمنتجات جديدة.

وأشار مساعد الوزير أنه ضمن جهود الحملة مؤخراً تم ضبط 5 أطنان لحم مفروم وهياكل الدواجن غير الصالحة للاستخدام داخل مصنع بمنطقة البراجيل وذلك عقب المرور علي المنافذ، وتم ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وممنوع تداولها بالأسواق.

وأكد أن جميع السلع الغذائية تحت رقابة شرطة التموين من خلال التفتيش وإجراء الكشوفات اللازمة عليها، وأنه خلال الحملات التفتيشية تم استطلاع أراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم والذين أثنوا علي تواجد الجهات الرقابية بينهم، وأن هذه الحملات تؤكد أن هناك رقابة صارمة من الدولة علي المواد الغذائية.


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