ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالهيروين بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية، القبض على تشكيل عصابى، يضم 3 عاطلين للإتجار فى المخدرات ضبط بحوزتهم 150 جرام من الهيروين، وسلاح أبيض ودراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد قيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المخدرات وتم عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق رئيس المباحث الجنائية.

وتم إعداد كمين وضبط "حسن م" 22 سنة عاطل، و"توفيق ص" 29 سنة عاطل، و"اكرامى أ" 40 سنة عاطل، وضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى 240 جنيه و3 هواتف محمولة حال استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة المتهم الثانى.

وبالكشف عنها برقمى الشاسية والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها بتاريخ 8/8/2018م فى المحضر رقم 15683 لسنة 2018م جنح قسم أول شبرا الخيمة، واعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.