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صور.. 500 شاب سوهاجى يشاركون بمعسكر خدمى فى الاحتفال باليوم العالمى للشباب

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 05:54 م
صور.. 500 شاب سوهاجى يشاركون بمعسكر خدمى فى الاحتفال باليوم العالمى للشباب الاحتفال باليوم العالمى للشباب
سوهاج - محمود مقبول
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج اليوم، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للشباب، من خلال انطلاق مارثون المشى من الاستاد الرياضى إلى ميدان الجامعة بمدينة ناصر بمشاركة أكثر من 500 شاب من أبناء المحافظة ومختلف إدارات ومراكز الشباب على مستوى المحافظة والذى نظمته مديرية الشباب والرياضة.

من جانبه أناب الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اللواء عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة وكمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة لإعطاء إشارة البدء.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات اليوم العالمى للشباب بسوهاج وإعطاء إشارة البدء لماراثون المشى، وتقديم العديد من العروض الفنية، وأوضح عمرو عزمى السكرتير العام للمحافظة، أن الهدف الرئيسى من الاحتفال بذلك اليوم هو رسالة قوية إلى جموع شبابنا أنكم مستقبل وأمل مصر وأن رفعة شأن الوطن وسر تقدمه لن يكون إلا من خلالكم لأنكم ستحملون راية مصر عالية.

وعلى جانب آخر قال كمال أبوضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن احتفال العالم بأثره باليوم العالمى للشباب هو رسالة للشباب كافة من أجل ممارسة كافة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم لأن العقل السليم فى الجسم السليم ولن تبنى الأوطان إلا بعقول وسواعد شبابها القادرين على صناعة كل ما هو مستحيل، مضيفا أن الرياضة أصبحت ملتقى الشعوب ونشر الثقافات.

كما شهد السكرتير العام الاحتفال الذى أقيم بجزيرة الزهور مع عدد من شباب المحافظة وذلك عقب الماراثون، وأشاد بالتنظيم الذى أعدته مديرية الشباب والرياضة، موجهاً لهم بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مراكز الشباب داخل المدن والأحياء وبالأخص القرى والنجوع من أجل تقديم خدمة جيدة للشباب وتوفير كافة الانشطة الرياضية لهم وضرورة عقد دورات تثقفية لهم لحثهم على حب الوطن وبذل كل ما هو غالى ونفيس من أجل جعل وطنهم الغالى فى اولى صفوف الدول المتقدمة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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