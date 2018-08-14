صور .. 10 أماكن تقضى فيهم نزهتك بعيد الأضحى فى الإسكندرية

الإسكندرية – هناء أبو العز

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وحصولك على إجاز تبدأ من 3 أيام وحتى 5 أيام للبعض، تفكر فى أماكن لأصطحاب أسرتك وعائلتك وحتى أصدقائك إليها فى مدينة الإسكندرية، اليوم السابع يقدم لك أهم 10 اماكن تذهب إليهم:

1- حدائق المنتزه

المساحات الشاسعة من الحدائق الخضراء والنباتات النادرة، مع مشاهد مطلة على مياه البحر المتوسط، كفيلة لإدخال البهجة فى نفوس من يدخلها، خاصة وأنك تستطيع أن تحضر معك وجبة الغذاء الخاصة بك، والاستمتاع بتناولها وسط الخضرة، مع الحرص على جمع ما تبقى منك من مخلفات وإيصالها إلى أقرب صندوق قمامة، كما أنك تستطيع مشاهدة القصور الملكية الموجودة هناك وتبلغ قيمة تذكرة الدخول إلى حدائق المنتزة 25 جنيه.

2- المعمورة

وهناك تستطيع أن تصطحب أطفالك للتنزة فى مساحات شاسعة وركوب العجل والبيتش باجى وغيرها، ودخول الملاهى، بالإضافة إلى إمكانية نزول الشاطئ الخاص الذى تصل تذكرته لـ 150 جنيه، ليكون أحد أهم الشواطئ التى تتمتع بخصوصية عن شواطئ الإسكندرية الباقية.

3- حدائق أنطونيادس

فعلى الرغم من تجاهل المحافظة لها وتطويرها، إلا أنها تحتوى على كمية كبيرة من النباتات النادرة، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الصور فى عدد من الأماكن التى تحتوى على خلفيات نادرة من الأشجار التى لا يعلم الكثير عنها، مع امكانية قضاء يوم كامل بها، وتناول وجبة غداء من صنع يدك.

4- حديقة الحيوان

وتقع حديقة حيوان النزهة فى منطقة النزهة، وتجاور حدائق الانطونيادس، وسعر تذكرتها 5 جنيهات، وتحتوى على عدد لا بأس به من الحيوانات التى يفضل أطفالك مشاهدتها مثل السباع والدببة و السلاحف النادرة والقرود، وطيور النعام والبجع وغيرها.

5- قلعة قايتباى

والتى شيدت فى مكان منارة الإسكندرية القديمة التى تهدمت سنة 702 هـ إثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى بناء هذه القلعة فى سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 ه، ويرى الزائر لها سبب اهتمام هذا السلطان بالأسكندرية أهمها كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية والتى هددت المنطقة العربية بأسرها وقد اهتم السلطان المملوكى قانصوه الغورى بالقلعة فزاد من أهميتها وشحنها بالسلاح، كما أنه يمكنك بعد زيارة القلعة الجلوس على لسان البحر المواجه لها، والاستمتاع بمشهد رؤية الأمواج أثناء اصطدامها بالصخور، أثناء تناولك كوب من الشاى من أحد الباعة الجائلين المتواجدين هناك.

6- زنقة الستات

إذا لم تكن من سكان الإسكندرية، فلا يجب أن تفوتك زنقة الستات فى منطقة المنشية، لعمل "شوبنج" أو تسوق لكل ما ترغب فيه فتاتك أو زوجتك أو والدتك، فبغض النظر عن أثرية المكان الذى يعود إلى ما قبل حكايات ريا وسكينة، إلا أنك تجد فيه كل شئ من الإبرة للصاروخ.

7- كوبرى ستانلى

وهو أحد الأماكن المميزة لعروس البحر المتوسط، حيث تستطيع أن تتنزه عليه وتلتقط الصور التذكارية، بالإضافة إلى إمكانية النزول إلى مياه شاطئ ستانلى والذى ظهر فى عدد كبير من مشاهد السينما والدراما

8- زيارة بعض الأماكن الأثرية

مثل المسرح الرومانى، و متحف الشعر اليونانى كفافى والموجود بمنطقة محطة الرمل، وسط البلد، ومقابر اليونانين، وأثار كوم الشقافة، وعمود السوارى، ومقابر الشاطبى الأثرية.

9- حديقة الشلالات

والتى تستطيع دخولها مجانًا للاستمتاع بالشلال الصناعى، ولعب الأطفال، والأشجار المتواجدة بها، وهى متواجدة بشارع السلطان حسين

10 – لا تنسى وأن تقوم بكل ذلك أن تستقل ترام الإسكندرية، والذى يذهب بك إلى كل الأماكن وفى نفس الوقت تستمتع باستقلالكها طالما لديك الوقت لذلك، كما أن سعر التذكرة فيها لأى مسافة ما بين 50 قرشًا وجنيه، حسب العربة التى تستقلها، إلا إذا قررت استقلال "ترام كافيه فسعره يصل إلى 5 جنيهات



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



أماكن للتنزه بالإسكندرية



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